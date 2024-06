Kaja Kallas pani tiigi kaldal ettevalmistatud platsile kasvama pärna. "Et president Ilvesel oli mõte selline üritus teha, sest oleme 20 aastat olnud Euroopa Liidus ja teistel peaministritel on siin puu juba olemas, istutasime nüüd minu puu ka," ütles Kallas. Kui talle anti valida, mis puu mulda paneb, otsustas ta pärna kasuks. "Mulle meeldib ka pärnaõietee," lausus ta ning jätkas, et Euroopa pargi idee on väga tore. "Mingis protsessis olles ei mõtle, kui pikk aeg on näiteks 20 aastat, aga kui istutad puu, näed selle pealt, kui suureks on see 20 aastaga kasvanud. Nagu ka president Ilves ütles: inimesed tulevad ja lähevad, aga puud jäävad alles."