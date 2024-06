"Tabasime esimesel poolaastal mõned narkokaubitsejad ja mõned on ka vanglas," vastas Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass küsimusele, kuidas on õnnestunud Viljandimaal narkotarvitajate hulka stabiilsena hoida, kui mujal Eestis on see teinud aastaga lausa kahekordse hüppe.