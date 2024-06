Nädala nuhtlus. Koolisaun

Enamik Eesti maju on ehitatud heal juhul mõttega, et külmal ajal oleks soe, halvemal juhul lihtsalt selleks, et vihm päris pähe ei sajaks. Neid, mille puhul on arvestatud ka suvise palavusega, leidub märgatavalt vähem. Eriti harva on kuumust silmas peetud koolimaju projekteerides, sest need seisavad ju suvekuudel tühjalt. Paraku kliimamuutused kuhugi ei kao, kuigi mõni neid eitada püüab.