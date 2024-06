Õppejõud näitavad metalset loomingut

Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia õppekava metallitöö eriala õppejõud Eilve Manglus, Indrek Ikkonen, Kirsti Tuum, Mart Reino, Tõnis Luik ja Väino Niitvägi on erineva tausta, käekirja ja mõttemaailmaga ehte- või sepatöö meistrid või kunstnikud. Näituse esitletavad tööd käsitlevad looduse jätkusuutlikkuse teemat loominguliselt just nii, nagu iga autor seda näeb. Nagu nad ütlevad, on tööd sündinud kõige tuisupäisematest, valulisematest või romantilisematest mõttekäikudest.

Ehteid, esemeid või sepiseid luues kasutatakse olemasolevaid ressursse ja võib juhtuda, et loomise huvides lõhutakse ja hävitatakse seda, mis on olnud varem palju paremas seisukorras. Inimesel on iha midagi endale meeldivamaks muuta, teise kohta panna ja uueks vormida. Selle lõputu ümberkorraldamise tulemusena muutub maailm üha tundlikumaks ja plahvatusohtlikumaks. Tekib vajadus reservaatide järele, sest liigid, mis ei suuda kohaneda nii ruttu, kui ümberkorraldused toimuvad, hakkavad hävinema. Kust jookseb piir? Kas me oskame muuta ja kasutada loodust nii, et kõik vajalik säiliks? Kas oskame ja suudame pakkuda kaitset ohustatule? Millised tagajärjed on meie tegudel?