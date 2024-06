Viimasel ajal kahju teinud hiidrahe käis külas ka vanasti

Keskkonnaagentuuri ilmaprognooside osakonna sünoptik Kairo Kiitsak ütles, et tänavune kevad oli Balti riikides raherohke. Eestis on tema andmeil teada juba 11 vaatlust, kus raheterade läbimõõt ulatus 2–2,9 sentimeetrini, ja kahel juhul küündis see 3–4,9 sentimeetrini. Rahe on jõudnud teha ka kahju, muu seas mõlkides autosid.