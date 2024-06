Hans Väre: häält andes me olemegi Euroopa

Esiteks seepärast, et laias laastus räägivad kõik sama juttu. Peaaegu kõik tahavad kaitsetööstust arendada. Peaaegu kõik tahavad luua komisjoni kaitsevoliniku koha. Peaaegu kõik leiavad, et rohepöördega tuleb edasi minna, aga vajadusel kohendades tärmineid või mõnd meedet muutes. Isegi rohelised peavad osa roheprogrammist ebarealistlikuks ja kaaluvad selle kasutegurit majanduse vihtidega, mis oli ehk minu suurimaks üllatuseks. Peaaegu kõik tahavad Ungari peaminister Victor Orbanile päitsed pähe panna, aga keegi ei usu, et see päriselt võimalik oleks. Ainus, kes nendelt radadelt natuke irdub, on EKRE, aga sealgi ollakse mõne tahuga nende teemade juures nõus.