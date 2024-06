JUHTKIRI On sul midagi varjata?

Maksuameti soov, lootus ja unistus on, et riik saaks kõik talle kuuluvad maksud kenasti kätte ning rahaasjad oleksid korras. Sellele pole võimalik iseenesest midagi ette heita. Peavadki ju olema. Samamoodi soovivad arstid, et inimesed suhtuksid oma tervisesse lugupidavalt ning käiksid tihedasti kontrollis, ning politseinikud, et pätte poleks või kui on, siis nad kiiresti kinni nabitaks.