Lasteaed kogus lastekaitsepäeva tähistamisega üle 3000 euro

Sellise suure peo korraldas Krõllipesa personal koos lastevanemate ja toetajatega. Nagu ütles direktor Margit Suurmets, oli juba ammu olnud mõte, et kahe maja rahvaga võiks midagi koos teha, see sai sügisel hoolekogule edasi antud ja hoolekogu koosolekul tuligi idee korraldada ühisüritus lauluväljakul. "Meil saab 1. septembril juba seitse aastat liidetud lasteaiana toimetatud ja ehkki meie lapsed on omavahel kohtunud, polnud meie kahe maja pered kokku saanud. Soovisime, et meie lapsed, pereliikmed ja töötajad saaksid koos lustida."