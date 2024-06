Politsei- ja piirivalveameti peadirektori sõnul näitavad uuringud, et politseist lahkumise peapõhjuseks on saanud liigsuur töökoormus, millele inimesed enam vastu ei pea, ja nii tuleb poliitikutel Belitševi hinnangul otsustada, milliste töödega politsei enam tegelema ei peaks, ning see ka selgelt ühiskonnale välja öelda. Tema hinnangul ei peaks joodikutele osutatav taksoteenus ja automõlkimise süüdlase otsimine olema inimeste elude ja turvalisuse kaitseks seatud politseinike töö osa.