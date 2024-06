Kirikute Ööl lööb Viljandimaal uksed valla kuus pühakoda, mitmes kohas pääseb ka torni

Viljandi praost ning Suure-Jaani ja Kõpu vaimulik Hedi Vilumaa ütles, et uudistajatele on kahtlemata kõige põnevam võimalus kirikutorni pääseda ning vähemalt Suure-Jaanis, Kõpus ja Viljandi Pauluse kirikus see reede õhtul avanebki. Et ta ise peab aga oma aega jagama kahe kiriku vahel, ei söandanud ta lubada, mis kellaaegadel täpselt nendes kirikutes torni pääseb.