Tänavuste hansapäevade põhitegevused koonduvad laupäevale

Viljandi hansapäevade üks tõmbenumbreid on hansalaat. Sinna tahab juba teist aastat järjest tulla nii palju müüjaid, et nende ärapaigutamiseks tuleb lisatänav appi võtta.

32. Viljandi hansapäevad saavad alguse reedel kell 16 spordiprogrammiga järve ääres. Ent kui möödunud aastatel on ka üks hansapäevade põhiüritusi Kohvikuöö olnud reedel, siis nüüd on see nihutatud laupäevale. Samuti lükkub tänavu rongkäik laupäeva õhtule.