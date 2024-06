Viljandis Männimäe uusarenduses kraavi kaevav kopp tõi teisipäeva lõuna paiku välja inimskeleti. Kaevetööd peatati ning südmuspaigale kutsuti spetsialistid. Kraavi seinast on näha ühe inimese säilmed ning kõigi eelduste kohaselt pole need täiskasvanu omad. Maetud on umbes kahe meetri sügavusele ning alt on näha lauajäänused.