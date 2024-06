Mulgi Rahatarkuse osaühingu eestvedajad on rahatarkust jaganud suurele hulgale inimestele. Ka kolmandat aastat teoks saav Mulgi rahatarkuse õhtu on olnud populaarne üritus, mis on kohale meelitanud paarsada inimest. Foto on tehtud mullusest õhtust Pinskal.

Foto: Marko Saarm