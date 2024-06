Juhtkiri See kauge euroliit

Küllap jäävad Euroopa Liidu teemad inimestele kaugeks. Paljud ei teagi, mis europarlamendis seni toimunud on või kuidas see õieti töötab. See muidugi on kurb, sest meeldib või mitte, aga Euroopa Liit mõjutab väga suuresti seda, kuidas ja mis suunas meie riik toimetab.