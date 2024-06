KRISTINA LIBE Rubiini platsi ruumieksperiment on katse Viljandi vanalinna elavdada

Viljandi plats, kus kunagi oli Rubiini kino, on nüüd juba peaaegu 15 aastat tühjana seisnud. Vanalinna keskse kohana võiks see aga olla enamat kui vaid asfaltplats. See võiks olla elavam ning pakkuda nii kohalikele kui linna külalistele meeldivat ajaveetmise võimalust ja kokkusaamiskohta. Selle paiga kodusemaks muutmine ei nõua esialgu ilmtingimata suuri investeeringuid. Vahest piisab ka väiksemast ja ajutisema loomuga lahendusest.