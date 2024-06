Viljandi lauluväljakul tantsitakse ja lauldakse kaks päeva jutti

Tantsupeo peakorraldaja Vaike Rajaste rääkis, et tal on väga hea meel selle üle, et Viljandimaal jätkub õpetajaid, kes panustavad rahvatantsu, ning omavalitsused toetavad kollektiivide tegutsemist ja peo korraldamist.

"Suuri pidusid on harva, aga on ju vaja näidata, mida hooaja jooksul on tehtud ja õpitud," rääkis Rajaste. "See on tõesti tore, et meil on nii palju tantsijaid ning nende hulgas leidub nii lapsi kui täiskasvanuid. Nii et meil on nii õpetajaid kui neid, kes tahavad tantsida."