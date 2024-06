Sakala paberleht ilmub suvel kolm korda nädalas

Septembrini ilmub Sakala paberleht teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval. Digilehte see peatoimetaja Hans Väre kinnitusel ei mõjuta ning Sakala edastab kohalikke uudiseid seitsmel päeval nädalas nagu ikka. Need lugejad, kes ei ole meie digilehtede tellijad, saavad suveks vormistada tellimuse ainult ühe euro eest kuus, et miski oluline kahe silma vahele ei jääks.