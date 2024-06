"Sellest on väga kahju. Ma tean küll neid kohti, kus kassid on katki, ja olen mõeldud, kas peaks ära korjama ... Aga las nad praegu olla. Kui läheb sügisel äraviimiseks, siis vaatab üle, mis kadu on," lausus Viljandi linnakunstnik Kristi Kangilaski. Ta tähendas, et tõenäoliselt kasside parandamisest suur kasu ei oleks. "Nad on ikkagi betoonist ja kui kõrv tagasi panna, jääb liitekoht nõrgaks ja see on peagi jälle küljest ära."