Vanalinnas ühte ja teist kohta proovinud esoteerikapoe Väike Ingel uksel on kiri, mis suunab kliendid naaberlinnadesse.

Kaupluste ja söögikohtade avamised ja sulgemised käivad Viljandis hooti. Kord tuleb järjest mitu teadet, et üks ja teine ettevõtja on otsustanud uue äri avada, siis jälle mitu lugu, kuidas keegi on otsustanud ettevõtmise sulgeda.