Viljandi Tulevikul tuli vastu võtta napp kaotus

Mängujärgses kommentaaris tõdes Viljandi võistkonna peatreener Indrek Ilves, et Kuressaare agressiivne mäng oli ootuspärane, samuti asjaolu, et tema trumbiks on standardolukorrad. "Valmistusime selleks, et palju palle hakkab tulema meie liinide taha ja kasti," ütles ta ning nentis, et paraku lasti ühe korra esimese poolaja lõpus vastane jooksma ning tagajärjeks oli 0:1 kaotusseis.