Tavatu orkester annab Viljandis tasuta kontserdi

Lignum on Hollandi ülikoolilinnast Leidenist pärit klarnetiorkester, mis koosneb korraldajate teatel umbes kahekümnest kirevast amatöörklarnetistist. Lignumi asutasid 1990. aastal tolleaegsed tudengid. Nüüdseks on orkestril mitmekesine koosseis, kuid nimi Lignum (ladina keeles küttepuu) kajastab endiselt lõõgastunud ja tudengilikku õhkkonda.

Erilises orkestris on esindatud pillid kogu klarnetiperekonnast: kõrgest Es-klarnetist kuni madala kontrabassklarnetini, vahepeal on Bes-, alt- ja bassklarnetid. Ansambli kõla saab ühtsuse ja dünaamilisuse poolest võrrelda keelpilliorkestri või koori omaga, mistõttu ingliskeelne nimetus on clarinet choir ehk klarnetikoor. Selline kooslus muutus populaarseks Ameerika Ühendriikides 1950. ja 1960. aastatel.