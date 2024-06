Veganitoidu tuules purjetav Suur M: erilist rõõmu pakub mulle see, kui saan jorisevad retromehed konksu otsa

Toiduautoäri on mõnuga Eestis juba kanna festivalide pehmele pinnasele kinnitanud ning Viljandiski on toiduautost suupoolise pakkujaid omajagu – Rubiini platsil saavad nad kokku. Myrakas, kes keerab autorooli, mille taga on toidukäru Suur M, avas hooaja vaikselt ja “itaaliapäraselt” oma koduhoovis Itaalia tänaval. Ja see on ehk sel suvel ka ainuke kord, kui ta saab oma sõpradega pisut rahulikumalt toiduauto kõrval jala sirgu lasta. Kohe läheb mölluks.