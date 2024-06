Viljandi Tuleviku meeskond läheb homme nädala teisele mängule vastu punktilisa pealt

Peatreener Indrek Ilves ütles pärast mängu, et meeskonna põhirõhk on viimastel nädalatel olnud kaitsetöö lihvimisel ja töö selle arendamise nimel jätkub ka edaspidi. “Peame mõistma, et kui tahame ka järgmisel hooajal esiliiga B-s jätkata, siis peame meeskondlikult igas detailis kõvasti juurde panema,” rääkis Ilves. Peatreener lisas, et meeskonna taustajõududel oli enne mängu paras pusimine, kuna punktide nimel tuli kaitses mängitada kahte mängumeest, kes ligi kaks nädalat on traumadega eemal olnud. “Punktide nimel tasus risk ära ning loodame, et kutid on ka pühapäeval taas rivis,” lisas ta.