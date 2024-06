Nagu ütles Eesti kergejõustikuliidu saavutusspordijuht Kristel Berendsen, siis koondise liikmete arv on oodatust suurem. “Koondise liikmete arv osutus oodatust suuremaks ning hea meel on tõdeda, et sõidame Rooma lausa 19 sportlasega. Eesti fännidel jagub nii kohapeal kui telekate ees põnevust terve EM-i vältel, sest hea õnnestumise korral on meie sportlased stardis kõikidel päevadel,” rääkis ta. Ta lisas, et olümpiaks valmistuvatele sportlastele on Euroopa meistrivõistluste näol tegemist olulise peaprooviga.