Loov Viljandi kutsub linlasi üles pinke õue tõstma

Ühenduse Loov Viljandi eestvedaja Heldi Ruiso sõnul on tegu rahvusvahelise traditsiooniga. “Hoiame rahvusvahelise pingipäeva traditsiooni Viljandis ja üle Eesti au sees juba kolmandat aastat koos Tallinnas tegutseva Elava Tänavaga,” rääkis ta. “Meie jaoks on pink hea linnaruumi sümbol, kuhu saab tulla, olla, jääda, koguneda, peatuda, suhelda, puhata, vaadelda, mõtiskelda. Oma kodulinna avalikku ruumi saab ka inimene ise käepäraste vahenditega hubasemaks muuta. Mida rohkem on kohti, kus peatuda ja teistega kohtuda, seda paremini mõjub see kogu linna keskkonnale,” selgitas Ruiso.