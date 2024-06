Eesti parim naismängija Margaret Neering: kui pingutada, siis saab küll Viljandist ka Eesti parimaks

Seega võib öelda, et päris suure üllatuse ja ootamatusena see tiitel talle ei tulnud – pigem ikka hooajal nähtud vaeva ja tehtud tööga. Neeringu sõnul pandi parimad paika punktide järgi ja need olid teada juba põhihooaja lõpus. “Tegelikult oli see suhteliselt kindel juba veebruaris,” mainis ta muigamisi, viidates punktitabelile, kus ta hakkas eest rebima. “Aga noh, enne ei saa rõõmustada, kui pole meili tulnud, et nüüd kutsume sind tänuüritusele,” lisas ta.