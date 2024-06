Täna algas suplushooaeg: rannavalve peab vahti kahes Viljandi rannas

1. juunil alustavad 18 rannas tööd 110 G4S-i rannavalvurit. Viljandis on rannavalve tööl Viljandi järve ääres kella 10–22 ja Paala järve ääres kella 12–20. Rannavalvurid jagavad oma staabi läheduses mitu korda päevas värsket infot õhu- ja veetemperatuuri, UV-indeksi ja signaallipu kohta. Kui rannas on oht, millest rannavalvurid on rannakülalistele teada andnud, lasub ohuga arvestamise vastutus eelkõige täiskasvanud inimesel ja lapsevanemal endal.

LIPUVÄRVID

Kui tornis on ... lipp:

• punane – vee temperatuur on alla 16 kraadi ja vesi on keskmisele inimese külm. Esineda võib ka tugev tuul, kõrged lained või muu selline oht. Vees viibimine ei ole soovitatav, kuna see on ohtlik.

• kollane – vee temperatuur on 16–18 kraadi. Esineda võib ka tugev tuul, kõrged lained või muu selline oht. Pikalt vees viibida ei soovitata kellelegi, kuid eriti ohtlik võib olla just lastele ja nõrgema tervisega inimestele.

• roheline – vee temperatuur on kõrgem kui 18 kraadi. Veelainetus on tasane ning kõik ilmastikutingimused turvaliseks ujumiseks on sobivad. Vees viibimine on ohutu kõigile.

• lilla – vees on avastatud saaste, mida parasjagu analüüsitakse või mis on analüüsidega kinnitatud ja terviseameti poolt ohtlikuks tunnistatud. Ujumine sellises vees pole soovitatav.

Allikas: G4S rannavalve