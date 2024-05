Vaba mõte Mädaneb, aga ei idane

Aasta pärast Rubiini kino lammutamist oligi välja ilmunud ettevõtja, kes tahtis platsile uut, eelmisest veidi väiksemat, moodsat kino ehitada, aga ühtegi otsust ei langetatud. Linnavalitsus mängis mõttega rajada kino asemele rularamp. Seegi jäi soiku. Siis tuli jutt, et vähemalt mõneks ajaks võiks sinna lillepeenra teha, aga isegi selle plaani elluviimiseni ei jõutud. 2012. aastal juubeldas Sakala, et platsile puhutakse elu sisse ning sinna tulevad malelauad ja kergliiklusväljak.

Sotsiaalmeedias ja blogides, niipalju kui neid tollest ajast säilinud on, vaadati üht ja vaadati teist võimalust, pakuti muu hulgas välja mõte sinna laadaplats ja toiduputkad panna. Kaaluti platsi tegemist parklaks, ajutiseks ekstreemspordialaks, laste mänguväljakuks – ilmselt on aastate jooksul kõikvõimalikud variandid läbi käidud. Vanalinna Lossi tänava ja Rubiini platsi vahele neljakorruselise kortermaja projekteerimine pälvis 2018. aastal isegi muinsuskaitseameti heakskiidu. Siis aga jäi see mõte mõistagi soiku. Ainsana pole sellele platsile vist lennujaama ja loomaaeda kavandatud, kuigi näiteks koertepargile perspektiivika asukohana on seda nähtud küll.