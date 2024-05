Viljandi järve romantikaparvel võib igaüks kapten olla

Puidust ehitatud alus hõljub erilistel tünnidel, jõuallikana kasutab Kobin kaht suurt akut ja kolmas samasugune on varuks. Parv on väga stabiilne ning liigub kahe mootori abil, mille küljes olevate juhtkangidega saab seda kergelt edasi-tagasi liigutada ja kiirust muuta, maksimumkiirus on veidi üle viie kilomeetri tunnis. Õhtusel ja öisel ajal on sõiduk tuledes. Valgust saab see akudelt, prožektortuled, mis valgustavad kaugemale, saavad toidet päikesepaneelilt.