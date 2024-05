VALMAR HAAVA Töömurdja ja muretogija

Oma lapsepõlvest Haava ühtki lastekaitsepäeva ei mäleta, tema jaoks algasidki need siis, kui ta neid ise korraldama hakkas. «Kui Kärstna kõnniteele pandi uus asfalt, siis kõndisime naabrinaisega vastsel teel ja arutasime, et võiks kuidagi seda päeva külas tähistada ja teha midagi ägedat. Esimene mõte oli asfaldijoonistuste päev. Öösel ma magada ei saanud ja mõtlesin, et kriitidega joonistamisest jääb väheks ja tahaks lastele näidata midagi niisugust, mida nad muidu ei näe. Kui nad just vanematega Maamessil ei käi,» räägib ta.