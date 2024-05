"Tulnukas 2" ületas 100 000 vaataja piiri

1. aprillil esilinastunud "Tulnukas 2 ehk Valdise tagasitulek 17 osas" on nüüdseks Eesti kinodes kogunud üle 100 000 vaataja, olles sel aastal esimene film, mis on selle maagilise piiri ületanud. Viimase 30 aasta jooksul on 100 000 vaataja klubisse jõudnud 43 filmi ja kodumaiseid on neist 14.