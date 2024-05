Asjaosalised on rääkinud, et nüüdsel ajal on euroabi saamine minevikuga võrreldes veidi lihtsamaks muutunud. Kui projekt on korralik, abisoov korrektselt kirja pandud ning volikogu kindel soov selja taga, on rahastuse saamine pigem üksnes vormistamise küsimus. Suurem mure on seotud oma osa leidmisega.