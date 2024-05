Paistu kiriku kell võeti tornist maha ja tagastati tartlastele

Suur kell, mis tornist alla võeti, oli kunagi Tartu Maarja kirikus. Teises maailmasõjas 1941. aastal tabas seda pühakoda süütemürsk, nii et alles jäid ainult müürid ja torniosa kaks korrust. Kell pidas aga kukkumisele ja kuumusele vastu, sest on valmistatud terasest. 1948. aastal leiti see Tartu vanaraua kokkuvedamise paigast ja pandi üles Paistu kiriku torni. Toona tegeles sellega kirikuõpetaja Eduard Salumäe. Mõni aasta tagasi tuli pikka aega Tartu Maarja kiriku taastamist eest vedanud sihtasutusel mõte kell tagasi paluda.