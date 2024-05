Ilmad on ülearu palavad paljudele inimestele. Mõelda vaid, kui palav on paksu karvaga lemmikloomadel, kellest nii mõnigi ikka ja jälle omanikku kas siis poe parklas või mujal seisvas autos ootama peab! Temperatuur seal tõuseb mõne minutiga nii kõrgele, et seal ei kannata olla. Kui beebit ei jäeta autosse ootama, siis miks peaks sinna jätma koera?