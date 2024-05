Seda, et nii palju jalgrattaid üleskutse peale tuleb, ei osanud Marko Moks algul arvata, kuid on hulga üle rõõmus, ja ootab neid veelgi, sest nii saab rattaid viia veel mitmele lasteaiale. Seni on temani jõudnud 26 ratast ja 13 on ta edasi andnud.

Foto: Elmo Riig