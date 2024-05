Kuumarabandus võib lemmikloomal kaasa tuua surma

Viljandi Männimäe kliiniku juhatuse liige loomaarst Helen Valk ütles, et kel vähegi võimalik, võiks kodus tekitada tuule liikumist, samas ei tohiks kasside puhul jätta kodust ära minnes aknaid tuulutusasendisse. "Neil on see komme, et nad üritavad hakata aknast välja minema ja siis võivad nad sinna vahele kinni jääda. See, kui nad seal mitu tundi kinni on, võib lõppeda väga halvasti."