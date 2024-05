Hoogne sadu muutis tuleohukaardi kaunilt kirjuks

Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna juhtivspetsialist Külli Loodla ütles, et enne vihma oli tuleohuindeks Viljandis kõige suurem esmaspäeval, 27. mail, ulatudes 7819-ni.

Mujal Eestis oli tuleohuindeks sel hooajal kõige kõrgem 29. mail Kuusikul: 10 102. Veidi vihma jagus ka sinna, kuid indeks palju ei alanenud, olles järgmisel hommikul 10 006.

Eesti tuleohuindeksi rekordi kohta keskkonnaagentuur ametlikku arvestust ei pea. Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakond on arhiiviandmetest järele uurinud, et 1991. aastast on tuleohu indeksi tipp olnud 20 581. Selle fikseeris 2002. aasta septembris Valga ilmajaam.

Reedeks lubab keskkonnaameti sünoptikute prognoos vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Kohati sajab hoovihma ja on äikest, sekka võib tulla ka rahet. Puhub valdavalt idakaare tuul kiirusega 3–9 meetrit sekundis. Sooja on 25–29 kraadi, rannikul ja saju ajal on jahedam.

Erinevad ennustused pakuvad, et järgmisel nädalal võib päevane maksimaalne õhutemperatuur jääda ka alla 20 kraadi. Näiteks norrakate ilmaportaal ütleb Viljandi kohta, et järgmisel neljapäeval on sooja kuni 15 kraadi ning sekka sajab.