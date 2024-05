Theatrum näitab Heimtali mõisas üdini ausat inimest

See Molière‘i näidend räägib inimesest, kes taotleb vooruslikku, jäägitult ausat eluviisi. Peategelase Alceste‘i põhimõtted ja ideaalid – eelkõige ausus – pannakse proovile, lastes tal armuda Celimène‘i, kelles "kõik aja pahed on koondunud kujukalt".

Kas ja milleks on vajalik vooruslik elu? Theatrumi lavastus pakub võimaluse nende küsimuste üle elavalt mõelda, tuues publiku ette klassikalise autori sajandeid tagasi kirjapandud näidendi tegelaste käitumise ja hoiakute tänapäevase interpretatsiooni. Ja tundub, et Molière’i tegelaste ehedad ja vaimukad mõttekäigud, piire ületav ausus ja armumine, väärika ellujäämise(elu)võimaluse otsimine on omased ka tänapäeva eestlasele.