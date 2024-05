Aastaga kasvas perearstide koormus

Mullu töötas Eestis 1631 pereõde ja nende arv on kümne aastaga kasvanud keskmiselt 4,7 protsenti aastas, viimase aastaga 1,7 protsenti. Pensioniealiste pereõdede osatähtsus oli 9 protsenti (aasta varem 7 protsenti). Ühe perearsti kohta töötas keskmiselt 1,7 pereõde. See näitaja on aasta-aastalt suurenenud.