Õnnelik Mulgi pere sai lapsed tagasi

Tarvastu paisjärve kaldale sai 2013. aastal pidulikult püsti Martti Kalamehe puitskulptuur "Õnnelik Mulgimaa pere", aga et ajahammas kipub puitu räsima, on taies vajanud taastustööd. Mõni aeg tagasi läbisid uuenduskuuri Mulgi mehe ja naise kuju, nüüd said värske ilme kolm lapsekuju ja kolmapäeva pärastlõunal sätiti need tõstukiga tagasi oma kohale.