Pinskast käis üle purustav rahe

Paljudes kohtades sajab hoovihma. Sadu on mõnel pool tugev, on äikest ja rahet. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, äikese ajal on tugevaid puhanguid. Õhutemperatuur on 24–29, kohati rannikul ja sajupilvede all 20 kraadi ümber. Eesti metsades püsib erakordselt suur tuleoht.