Gümnaasiuminoored kuulasid eurodebatti

Tuntud poliitikud pidasid Viljandi gümnaasiumi teise ja kolmanda õppeaasta õpilaste ees debatti, et suurendada noorte teadlikkust ja tuua esile just valimisõiguse saanute ootused. Ühtlasi selgus, kui hästi on Euroopa Parlamendi kandidaadid kursis noorte murede ja soovidega.