Küsimusele, kuidas on võimalik, et suure maantee ääres mitu kuud müratõkkeks kerkinud valli loata rajamine kellelegi sel moel silma ei jäänud, et ehitus seisma panna, Sakala ühest vastust ei saanudki. Küll aga kinnitasid Viljandi vallavalitsuse ja transpordiameti esindajad, et arendajal on vaja nende mõlema kooskõlastust, aga kumbki pole seda andnud.