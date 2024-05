Viljandi gümnaasiumi XI klassi majandussuuna noored asutasid läinud hilissügisel koolitööna õpilasfirma Cardica. Esiti kingiotsingule läinud noored ei osanud siis veel arvata, et nende kaup muutub sedavõrd populaarseks, et toob neile diplomeid, ning napi poole aastaga on sajaeurosest sissemaksest saanud tuhat eurot kasumit.