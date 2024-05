Põhja-Sakala uue abivallavanema kandidatuur sai võimuliidu heakskiidu

Luule Tiirmaa on sündinud Suure-Jaanis ning elab 1989. aastast Võhmas. See tähendab, et erinevalt praegustest valla tegevjuhtidest on ta päritolult ja elukoha poolest põhjasakalalane. Viimased 12 aastat on ta töötanud eripedagoogina ning olnud tugispetsialist lasteaias ja põhikoolis. Enne seda on ta töötanud õpetajana alates esimesest kooliastmest kuni gümnaasiumini välja. Ta on olnud koolis õppejuht ning töötanud haridusspetsialistina haridusministeeriumi haldusalas.