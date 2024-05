Mais on käinud Lossi tänav 33 pinnal tihe sagimine: seal on tehtud ettevalmistusi poe sulgemiseks. Laovarud on müüki pandud poole hinnaga ja kõik, mis alles jääb, saab reedeks pakitud ja minema viidud.

Kanga ja Nööbi poode pidava osaühingu Tex Trade juhatuse liige Karin Haab rääkis, et Viljandi poe sulgemist on eestvedajad kaalunud juba mitu aastat. "Aga kuidagi on ta meile ikkagi armas olnud. Viljandi on ilus linn, meie kauplus on Lossi tänaval väga ilusas majas ja oleme seda otsust edasi lükanud."