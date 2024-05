Sakala keskuse poolt lastepäeva korraldajate hulka kuuluv Rita Pomber ütles, et nagu näha, on Arkaadia aed enamasti tühjana seisnud. "Sinna on kogu aeg tahetud elu tuua ning me siis proovimegi seda jälle teha. See on ju hästi mõnus koht ning sobib peredele ja üritusteks, aga kuidagi nukker on, et see on alati üksinda," lausus ta. Lastepäeva korraldab Sakala keskus kõrvu Bonifatiuse gildiga ja seegi maja koos oma hooviga ning Rubiini plats on laupäeval toimetusi täis.