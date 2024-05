Tehvandi raja kohta ütles Puhu, et 2022. aasta Eesti meistrivõistluste jaoks ehitatud rajal on ära kasutatud rohkeid looduslikke tõuse ning see sisaldab osavust ja julgust nõudvaid elemente. "Tehnilised sektorid on liinivalikuterohked ja lisaks kiireimale rajavalikule on alati ka turvaline," lisas ta.