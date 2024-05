Siseturvalisuse kärped läheks tulevikus kulukaks

Esiteks on see osa laiast riigikaitsekäsitlusest, teiseks pistavad siseturvalisust tagavad asutused juba praegu rinda meile nähtamatute lahingutega ning kolmandaks – siseturvalisuses kord juba kärbitud võimekuste taastamine võib hiljem võtta aastaid ja vahepealsed tagajärjed võivad minna riigile mitu korda kulukamaks kui praegu saavutatav sääst. Riigi elanike turvatunde murenemisest rääkimata.

Rahaliselt keerulises olukorras tuleb kindlasti kokkuhoiukohti otsida, kuid kärpeid ei tohi teha pimesi, nii et me ei teadvusta endale nende vahetuid tagajärgi ega näiteks seda, et tulevikus võivad praegused kärped minna meile mitu korda kallimaks kui saavutatav ajutine sääst. Siseturvalisus on ilmselgelt valdkond, kus mis tahes kärpimisega tuleb olla eriti ettevaatlik – seda nii praeguse julgeolekuolukorra ja väljakutsete tõttu kui ka seepärast, et mis tahes siseturvalisuse valdkonna kärbetel on väga pika vinnaga mõju, mida ei saa hiljem riigi rahalise olukorra paranedes kohe leevendada.