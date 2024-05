Juhtkiri Politseitöö hallis alas

Iseenesest ei ole keelatud keeta potitäis siirupit, see pudelitesse villida ning üritada mõnel laadal iga pudeli eest 100 eurot küsida. Kui aga väita, et sellisel siirupil on raviomadused, peab müüja kinni pidama kindlatest reeglitest. Kui selle siirupi kohta käiv väide pole teaduslikult tõestatud, siis seda sildi peale kirja panna ei tohi. Selle alusel on võimalik ka usinate müügimeeste tööd ning pensionäride rahakoti tühjendamist pärssida.

Hall ala tuleb mängu ka meie puhul, sest me ei saa Sakalas kindlalt väita, et need on lihtlabased petised, kes püüdsid ussiõli müüa, täpselt nagu nende eelkäijad on tuhandeid aastaid teinud. Menetlust küll alustati, aga on ebaselge, kas müügimehed võiksid pärast linnukeste õigetesse lahtritesse saamist oma tööd täiesti ausalt ja seaduskuulekalt jätkata. Kui jah, siis muutub hall ala eriti halliks. Tegevus on küll kõrvaltvaatajale ilmselgelt kahtlane ning tervisehädade puhul ei maksa uskuda kedagi teist peale arsti ja apteekri, ent juriidiliselt on keeruline väita, kas politsei hoidis kuriteo toimumise ära või mitte. Mittejuriidiliselt võib aga öelda, et hea, et mõnelgi eakal proual sellise sekkumise tõttu natuke rohkem raha alles jäi.